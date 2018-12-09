В ночь с 9 на 10 декабря во Владимирской области будет ледяной дождь

СЕГОДНЯ 17:50 2018-12-09T17:50:25+03:00

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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь с 9 на 10 декабря во Владимире и по области ожидается сильная метель. Местами возможны ледяной дождь, гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что при таких неблагоприятных погодных явлениях повышаются риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, возникновением заторов на автомобильных дорогах, отключениями электроснабжения населённых пунктов и нарушением в работе других систем жизнеобеспечения.

Владимирцев просят в ближайшее время сократить количество поездок на личном транспорте, быть внимательными и осторожными. При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: "01" (с городского), "101", "112" (с мобильного).