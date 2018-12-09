2018-12-09T15:00:06+03:00
Происшествия

На улице Урицкого столкнулись ВАЗ и автогрейдер

В "Жигулях" пострадали водитель и пассажир
Алексей СУХОВ
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предоставлено пресс-службой областной полициипредоставлено пресс-службой областной полиции
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8 декабря около 21.35 в городе Владимире на улице Урицкого произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 ехал в сторону Мурома. В это время ему на встречу по данной полосе ехал автогрейдер "ГС-1402". Водитель грейдера убирал снег с дороги. "Жигули" врезались в грейдер. В результате ДТП водитель и 27-летний пассажир автомобиля ВАЗ-21102 госпитализированы в больницу, ещё один пассажир автомобиля (31 год) направлен на амбулаторное лечение.

По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка.

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