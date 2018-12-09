2018-12-09T11:38:27+03:00
Политика

Оптимизация администрации Владимирской области начнется с комитета общественных связей и СМИ

Людей переведут на другие должности
Алексей СУХОВ
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Губернатор Владимир Сипягин еще во время предвыборной гонки говорил, что областную администраций ждет оптимизация в случае его избрания. И вот сейчас, похоже, началась эта работа. В феврале 2019 года будет реорганизован комитет общественных связей и СМИ областной администрации.

Сотрудники комитета уже получили уведомления о сокращении и переводе на другие должности. Для этого в комитете будет создано новое направление - работа с социальными сетями. Этим будут заниматься отделы средств массовой информации и социальных сетей и мониторинга СМИ, социальных сетей и аналитики. Пресс-служба по-прежнему будет рассказывать о работе органов и структурных подразделений областной администрации, а сектор во главе с пресс-секретарём Губернатора сосредоточится на освещении деятельности главы региона.

Часть функционала от комитета общественных связей и СМИ перейдёт комитету внутренней политики. К нему присоединится отдел по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями.

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