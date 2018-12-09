Владимирский завод "Точмаш" отметил 85-летие

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-09T10:34:33+03:00

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7 декабря в Арт-дворце города Владимира прошло праздничное мероприятие, посвящённое 85-летию завода "Точмаш". Коллектив поздравил врио первого заместителя губернатора Максим Брусенцов, который зачитал со сцены текст поздравления от губернатора Владимира Сипягина.

Большой группе работников и ветеранов «Точмаша» вручили почётные грамоты и благодарственные письма областной администрации, Законодательного Собрания, госкорпорации "Росатом".

История предприятия берет начало с фабрики купца Белова "Пионер", на базе которой в декабре 1933 года был организован Владимирский завод портативных граммофонов. В годы Великой Отечественной войны завод выпускал взрыватели для авиабомб, мины, артиллерийские и реактивные снаряды. В послевоенное время было налажено производство товаров народного потребления, в том числе часов "Весна", наручных часов "Победа". С 1958 году началось изготовление оборудования для обогащения топливного урана – разделительных газовых центрифуг, в 1961 году - производство пластмасс.