2018-12-09T08:43:12+03:00
Звезды

Во Владимире выбрали победителя конкурса "Поющая губерния"

Им стала Ирина Коновалова из Владимира
Алексей СУХОВ
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8 декабря в областном дворце культуры и искусства прошел финал регионального конкурса "Поющая губерния". Победителем конкурса стала певица из Владимира Ирина Коновалова с песней "Снег".

В этом году конкурс был посвящен творчеству Леонида Дербенева. Но музыканты могли исполнить не только произведения известного советского и российского поэта-песенника, но и собственные песни. В начале в конкурсе участвовали 43 музыканта со всей Владимирской области. В финал вышли 22 участника, из числа которых члены жюри назвали победителя и лауреатов конкурса.

Победитель конкурса Ирина Коновалова работает администратором в гостиничном комплексе "Пушкарская слобода" и занимается вокалом с 13 лет, сообщает "Губерния-33". Лауреаты 1 степени — Софья Молдалиева и Егор Хименков. Лауреаты 2 степени — Александр Захаров и Анастасия Чванова. Лауреаты 3 степени — Дмитрий Захария и Михаил Еременко. Все они станут постоянными участниками областных и городских мероприятий, а также будут сотрудничать с ОДКиИ.

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