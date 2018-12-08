Перед областной администрацией впервые за 10 лет поставили живую елку

СЕГОДНЯ 17:20 2018-12-08T17:20:42+03:00

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8 декабря перед зданием областной администрации установили живую ель. 20-метровую лестную красавицу установила на площади бригада дедов Морозов. Глава региона лично встретил главный символ Нового года. Дерево будет украшено в начале следующей недели и простоит до конца января.

Эта ель выросла в районе посёлка Мелехово Ковровского района, её возраст составляет около 45 лет. Живой ёлки перед "белым домом" не ставили уже около 10 лет. В 2015 году искусственная ель была списана, после чего новую два года подряд брали в аренду.

Доставка, установка и украшение ели обойдётся областному бюджету в 360 тысяч рублей. Напомним, что списанная в 2015 году елка приобреталась в 2006 году за 1,4 миллиона рублей. В 2013 году на украшение ели было израсходовано 400 тысяч рублей, в 2014 году – 737 тысяч рублей, в 2015 году – 2 миллиона 330 тысяч рублей. В 2016 году на аренду и украшение новогодней елки областная администрация потратила 1,6 миллиона рублей, в 2017 году – 586 тысяч рублей.