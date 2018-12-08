2018-12-08T13:44:49+03:00
Происшествия

В Суздальском районе в ДТП разбились четверо, в том числе 2-летний ребенок

Сейчас они госпитализированы
Алексей СУХОВ
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предоставлено УМВД России по Владимирской областипредоставлено УМВД России по Владимирской области
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7 декабря около 20.30 в Суздальском районе Владимирской области на 28 км федеральной трассы "М-7 Волга" произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля - "Лада Приора" и "Лада Гранта". В результате пострадали 4 человека, в том числе ребенок 2 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

По предварительной информации 51-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль "Лада Приора", которым управлял 35-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водители транспортных средств и два пассажира автомобиля "Лада Приора" 35 и 2 лет. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения.

В настоящее время полиция завела уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

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