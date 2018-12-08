2018-12-08T11:36:41+03:00
Происшествия

Владимирца, сломавшего челюсть другому в драке, дали три года колонии

Драка произошла около рестобара "Пятница"
Алексей СУХОВ
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Жителю города Владимира, сломавшего челюсть другому мужчине в драке, дали три года исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Владимирской области.

Драка произошла 22 июля 2016 года. Ночью в рестобаре "Пятница", расположенном на улице Большая Московская областного центра, двое что-то не поделили и решили разобраться на улице. Около развлекательного заведения мужчина и ударил несколько раз по челюсти другого. У мужчины от ударов врачи диагностировали открытый двухсторонний перелом нижней челюсти со смещением отломков. Даже ортогнатическая операция не помогла решить все проблемы полностью. Мужчина до сих пор обезображен, речь у него с дефектами. Ему понадобится еще несколько операций.

В связи с этим Октябрьский районный суд и приговорил мужчину к трем годам исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. Пока мужчина находится под стражей.

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