2018-12-08T11:11:04+03:00
Происшествия

В Гороховце оштрафовали предпринимателя, торговавшего просроченной шаурмой

У него нашли куриное филе, у которого срок годности истек за 7 дней до проверки
Алексей СУХОВ
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Прокуратура Гороховецкого района провела проверку местного кафе, расположенного на улице Ленина.

В ходе проверки прокуроры нашли в кафе 22 упаковки замороженного филе куриного без кожи "Куриное царство". Всего 21 килограмм. При этом у куриного филе, использовавшегося для изготовления шаурмы, истек срог годного за семь дней до данной проверки.

Предпринимателя в итоге по решению суда оштрафовали на 20 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

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