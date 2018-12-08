В Гороховце оштрафовали предпринимателя, торговавшего просроченной шаурмой

8 Дек. 11:11 2018-12-08T11:11:04+03:00

У него нашли куриное филе, у которого срок годности истек за 7 дней до проверки

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Прокуратура Гороховецкого района провела проверку местного кафе, расположенного на улице Ленина.

В ходе проверки прокуроры нашли в кафе 22 упаковки замороженного филе куриного без кожи "Куриное царство". Всего 21 килограмм. При этом у куриного филе, использовавшегося для изготовления шаурмы, истек срог годного за семь дней до данной проверки.

Предпринимателя в итоге по решению суда оштрафовали на 20 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.