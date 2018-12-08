2018-12-08T09:14:08+03:00
Общество

Во Владимирской области закрыли сайт, торговавший дипломами

Его закрыли
Алексей СУХОВ
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Прокуратура Селивановского района, мониторя сайты в Интернете, наткнулась на веб-страницу, на которой торговали фальшивыми дипломами вузов, колледжей и техникумов, в том числе и учреждений, расположенных на территории Владимирской области.

купить диплом мог любой желающий. Прокуратура через Октябрьский районный суд города Владимира потребовала закрыть сайт. Суд согласился с требованиями ведомства. В настоящее время сайт закрыт.

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