Во Владимирской области закрыли сайт, торговавший дипломами

8 Дек. 09:14 2018-12-10T12:18:42+03:00

В том числе и от владимирских вузов

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Прокуратура Селивановского района, мониторя сайты в Интернете, наткнулась на веб-страницу, на которой торговали фальшивыми дипломами вузов, колледжей и техникумов, в том числе и учреждений, расположенных на территории Владимирской области.

купить диплом мог любой желающий. Прокуратура через Октябрьский районный суд города Владимира потребовала закрыть сайт. Суд согласился с требованиями ведомства. В настоящее время сайт закрыт.