Охотник, случайно застреливший друга, останется на свободе

7 Дек. 21:02 2018-12-07T21:02:53+03:00

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Трагедия произошла в конце апреля, когда два старых друга, один из которых жил в Переславль-Залесском, а другой в Москве, договорились поохотиться в Петушинском районе. Товарищи встретились в Петушинском районе, решили поохотиться на дичь около озера Нагорное и обосновались на туристической стоянке. Ранним утром 23 апреля, на вторые сутки отдыха, приятели заметили летящую стаю гусей. Тридцатичетырехлетний житель Ярославской области выстрелил из ружья «Зауэр» 16 калибра, доставшееся ему по наследству от деда, но не учел траекторию и попал в товарища. Осознав это, он на своем автомобиле повез раненого тридцатичетырехлетнего друга в сторону города, а когда появилась связь – немедленно вызвал «скорую помощь». Медики постарались помочь пострадавшему, но не смогли – он умер по дороге в реанимацию от полученных травм и острой кровопотери. Жителю Ярославской области, восемь лет дружившему с погибшим, охотившимся и рыбачим вместе с ним, было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Мужчина, хорошо знакомый с техникой безопасности и увлекавшийся охотой одиннадцать лет, объяснил, что ранним утром у него была снижена реакция, он растерялся, увидев вылетевшую стаю гусей, поскольку они охотились на селезней и ждали их появления с другой стороны. Он искренне раскаивался, извинился перед супругой погибшего, оказал ей материальную помощь, и женщина простила его. Родителям умершего было тяжело смириться с потерей сына, они настаивали на наказании, в итоге решились на примирение. Петушинским районным судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.