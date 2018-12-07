2018-12-07T18:06:27+03:00
Спорт

Алексей Слепов на первом в году спринте был 77-ым

Владимирский спортсмен промахнулся четыре раза
Сергей МОРКОВКИН
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6 декабря в словенской Поклюке прошла вторая мужская гонка первого этапа Кубка мира по биатлону. Мужчины соревновались в спринте. На старт в последней группе вышел и владимирский спортсмен Алексей Слепов. На финише он был 77-ым.

На двух огневых рубежах Алексей Слепов допустил четыре промаха. Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бё, вторым был француз Антонин Гигонна, третьим - россиянин Александр Логинов. Мартен Фуркад - 24-ый.

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