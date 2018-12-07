Алексей Слепов на первом в году спринте был 77-ым
Владимирский спортсмен промахнулся четыре раза
Изменить размер текста:
6 декабря в словенской Поклюке прошла вторая мужская гонка первого этапа Кубка мира по биатлону. Мужчины соревновались в спринте. На старт в последней группе вышел и владимирский спортсмен Алексей Слепов. На финише он был 77-ым.
На двух огневых рубежах Алексей Слепов допустил четыре промаха. Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бё, вторым был француз Антонин Гигонна, третьим - россиянин Александр Логинов. Мартен Фуркад - 24-ый.