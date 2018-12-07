В Петушках пьяный мужчина, угрожая насилием, требовал деньги у знакомого
Он ворвался в квартиру, а потом отвез приятеля к банкомату
Изменить размер текста:
Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, которого обвинили в вымогательстве.
Как сообщает пресс-служба УМВД, нетрезвый обвиняемый пришел в квартиру знакомого и стал требовать деньги. Угрожая насилием, мужчина привез молодого человека к банкомату, чтобы тот снял сумму. Потерпевший ввел пароль и снял 3500 рублей. Злоумышленник вырвал их и скрылся. Потерпевший сообщил в полицию.
На территории Костерева Петушинского района полицейские задержали 32-летнего жителя.
В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.