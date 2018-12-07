2018-12-07T17:05:15+03:00
Общество

На Владимир надвигаются снегопады: снегоуборщики работают круглосуточно

Ожидается большое количество снега в ближайшие дни
Артем Бердник
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Ночью 7 декабря во Владимире шел «сильный снег». По прогнозам синоптиков, в течение ближайших дней снегопады продолжатся. «Центр управления городскими дорогами» осуществляет работы по уборке улиц Владимира круглосуточно.

Этим утром и днем «ЦУГД» вывел на уборку дорог 53 машины, включая автогрейдеры для расчистки дорожного полотна в присоединенных территориях.

«Согласно регламенту, в первую очередь должны быть очищены от снега и наледи дороги с наибольшей интенсивностью дорожного движения, а также те, что ведут к социально важным объектам, - объяснил заместитель начальника «Центра управления городскими дорогами» Николай Дятлов. - В дневное время особое внимание также уделяется уборке дорог и тротуаров в присоединенных территориях и дорогам 2 и 3 категории».

Николай Дятлов сообщил, что в ночь с 7 на 8 декабря будет произведено усиление подвижного состава погрузочной техникой для вывоза снега на «снегоплавильни».

Если у вас есть какие-то вопросы по поводу зимней уборке города, звоните:

47-90-94 - с 6.30 до 21.30,

8-960-721-49-49 (круглосуточно).

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