2018-12-07T15:38:32+03:00
Происшествия

Владимирец сломал челюсть ночному посетителю бара

И получил три года колонии
Артём Черепанов
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Октябрьский районный суд города Владимира вынес приговор местному жителю, ночью сломавшему челюсть посетителю бара в центре города. Мужчина получил три года колонии общего режима.

Суд установил, что 22 июля 2016 года ночью он находился в рестобаре "Пятница" на улице Большой Московской, где поссорился с незнакомцем. Посетители бара вышли на улицу выяснить отношения. Драка закончилась сломанной челюстью. Потерпевшему потребовалась операция.

Приговор в законную силу не вступил. Осужденный продолжает находиться под стражей.

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