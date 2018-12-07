Отряд полицейских разбирается в произошедшем на Октябрьском проспекте

7 Дек. 15:35 2018-12-07T15:35:31+03:00

Владимирцы неудомевают, что делают машина с камерой на крыше, полицейская газель и полицейская легковушка в одном месте

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Жители Владимира в соцсетях активно маякуют о подозрительной активности на Октябрьском проспекте. Кто-то даже приложил видео, на кадрах которого вдоль дороги недалеко от Белого дома стоит «Лада Ларгос» с камерой на крыше, а вокруг нее полицейские. Рядом полицейская газель и полицейская легковушка.

Видео из группы "Подслушано автомобилистов| Владимир" ВконтактеФото: Скриншот с видео

Фото: Скриншот с видео

Пользователи в соцсетях выразили мнение, что дело в том, что кто-то «накидал стукачу» (человеку, которые пытается зафиксировать на камеру нарушения проезжающих мимо), а тот заявил в полицию.

В УМВД России по Владимирской области сообщили, что к ним поступило заявление о том, что кому-то помяли кузов автомобиля, туда, якобы, и поехали сразу две машины полиции. Что же там произошло на самом деле, и почему вокруг этой странной компании такая шумиха - пока не ясно.