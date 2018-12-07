2018-12-07T14:06:03+03:00
Звезды

Владимирским школьникам расскажут о судьбе Солженицына

Рассказ будет сопровождаться показом фото- и видеоматериалов
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

11 декабря, в день столетнего юбилея Александра Исаевича Солженицына, Центральная детская библиотека (Б. Московская, д. 31) приглашает старшеклассников на вечер-посвящение «Александр Солженицын: от „Матрениного двора“ до Нобелевской премии».

Библиотекари познакомят учащихся с биографией писателя, в которой были война, арест, ссылка, присуждение Нобелевской премии, изгнание из Советского Союза и возвращение на Родину. Нелегкий жизненный путь Солженицына во многом лег в основу его произведений. Так, ребята узнают, что в рассказе «Матренин двор» автор описал избу, в которой когда-то жил, и ее хозяйку Матрену. Узнают, что произведение было написано во Владимирской области, в деревне Мильцево. Тяжелая жизнь в заключении стала основой и знаменитой книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

Рассказ о жизни и творчестве писателя будет сопровождаться показом фото- и видеоматериалов. К мероприятию в библиотеке организована книжно-иллюстативная выставка «Непростая судьба».

Начало - в 12.30. Вход - свободный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура закрыла сайт, продающий дипломы владимирских ВУЗов
Во Владимире покажут спектакль о детстве Чайковского
Владимирцев приглашают посмеяться
Во Владимире в сгоревшем доме нашли два трупа
Владимирец разгромил две машины на парковке у дома и скрылся
Банк УРАЛСИБ повысил доходность краткосрочных вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Доход»
15-летнюю девочку из Покрова ищут восьмой день
Во Владимирской области назначили врио первого заместителя губернатора
В Собинке женщина отравилась угарным газом
В музее-заповеднике "Александровская слобода" покажут уникальные ткани 19-20 веков
Владимирцев приглашают на вечер грузинского танца
Местные жители Ковровского района восстановили мемориал участникам Великой Отечественной войны
Владимирские больницы оформили более 28 тысяч электронных больничных
Во Владимирской области запустили "горячую линию" по новой системе вывоза твердых бытовых отходов
Собинская кассирша воровала в своем же магазине
СледКом проверяет врачей, работавших со скончавшимся пенсионером
Главу администрации Мстеры привлекли к административной ответственности
В Меленках водитель может получить 2 года тюрьмы за вождение в нетрезвом виде
Владимирский биатлонист Алексей Слепов провалил старт сезона
Во Владимире выберут лучшие любительские короткометражки России
В Коврове полицейские закрыли наркопритон
В приемной областного Управления Роспотребнадзора заработает почта Деда Мороза
Каждый четвертый владимирец будет делать ремонт в новогодние праздники
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
В Лакинске пройдут чемпионат и первенство области по боксу
В Юрьевце пожарные вывели из горящей квартиры троих жильцов
Экс-губернатор Светлана Орлова будет проверять расходы на спорт, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования