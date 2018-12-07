Владимирским школьникам расскажут о судьбе Солженицына

СЕГОДНЯ 14:06 2018-12-07T14:06:03+03:00

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11 декабря, в день столетнего юбилея Александра Исаевича Солженицына, Центральная детская библиотека (Б. Московская, д. 31) приглашает старшеклассников на вечер-посвящение «Александр Солженицын: от „Матрениного двора“ до Нобелевской премии».

Библиотекари познакомят учащихся с биографией писателя, в которой были война, арест, ссылка, присуждение Нобелевской премии, изгнание из Советского Союза и возвращение на Родину. Нелегкий жизненный путь Солженицына во многом лег в основу его произведений. Так, ребята узнают, что в рассказе «Матренин двор» автор описал избу, в которой когда-то жил, и ее хозяйку Матрену. Узнают, что произведение было написано во Владимирской области, в деревне Мильцево. Тяжелая жизнь в заключении стала основой и знаменитой книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

Рассказ о жизни и творчестве писателя будет сопровождаться показом фото- и видеоматериалов. К мероприятию в библиотеке организована книжно-иллюстативная выставка «Непростая судьба».

Начало - в 12.30. Вход - свободный.