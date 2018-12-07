2018-12-07T13:22:05+03:00
Звезды

Во Владимире покажут спектакль о детстве Чайковского

Постановка "Тайна стеклянного мальчика" пройдет в филармонии
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото предоставлено Владимирской областной филармониейфото предоставлено Владимирской областной филармонией
Изменить размер текста:

11 и 12 декабря Музыкально-просветительский театр приглашает школьников познакомиться с жизнью и творчеством великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Спектакль «Тайна стеклянного мальчика» поведает много интересного о том, как делал свои первые шаги в музыку величайший властитель звуков и человеческих чувств.

Маленький Петя рос ребенком очень тихим и впечатлительным. За ранимость и хрупкость французская гувернантка, которую он очень любил, прозвала его «стеклянным мальчиком». Восемь незабываемых лет прожил он в Воткинске, в дружной, сердечной, заботливой семье. И, сколько он себя помнил, музыка всегда звучала вокруг него.

В исполнении артистов филармонии прозвучат вокальные и инструментальные произведения Чайковского, а также будут представлены танцевальные композиции учащихся школы хореографии. Любимые темы из балета «Щелкунчик» поселят в душах юных слушателей предпраздничное волнение, ожидание чего-то необыкновенного и невероятного…

Цена билета - 200 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура закрыла сайт, продающий дипломы владимирских ВУЗов
Владимирским школьникам расскажут о судьбе Солженицына
Владимирцев приглашают посмеяться
Во Владимире в сгоревшем доме нашли два трупа
Владимирец разгромил две машины на парковке у дома и скрылся
Банк УРАЛСИБ повысил доходность краткосрочных вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Доход»
15-летнюю девочку из Покрова ищут восьмой день
Во Владимирской области назначили врио первого заместителя губернатора
В Собинке женщина отравилась угарным газом
В музее-заповеднике "Александровская слобода" покажут уникальные ткани 19-20 веков
Владимирцев приглашают на вечер грузинского танца
Местные жители Ковровского района восстановили мемориал участникам Великой Отечественной войны
Владимирские больницы оформили более 28 тысяч электронных больничных
Во Владимирской области запустили "горячую линию" по новой системе вывоза твердых бытовых отходов
Собинская кассирша воровала в своем же магазине
СледКом проверяет врачей, работавших со скончавшимся пенсионером
Главу администрации Мстеры привлекли к административной ответственности
В Меленках водитель может получить 2 года тюрьмы за вождение в нетрезвом виде
Владимирский биатлонист Алексей Слепов провалил старт сезона
Во Владимире выберут лучшие любительские короткометражки России
В Коврове полицейские закрыли наркопритон
В приемной областного Управления Роспотребнадзора заработает почта Деда Мороза
Каждый четвертый владимирец будет делать ремонт в новогодние праздники
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
В Лакинске пройдут чемпионат и первенство области по боксу
В Юрьевце пожарные вывели из горящей квартиры троих жильцов
Экс-губернатор Светлана Орлова будет проверять расходы на спорт, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования