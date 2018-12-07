Во Владимире покажут спектакль о детстве Чайковского

СЕГОДНЯ 13:22 2018-12-07T13:22:05+03:00

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11 и 12 декабря Музыкально-просветительский театр приглашает школьников познакомиться с жизнью и творчеством великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Спектакль «Тайна стеклянного мальчика» поведает много интересного о том, как делал свои первые шаги в музыку величайший властитель звуков и человеческих чувств.

Маленький Петя рос ребенком очень тихим и впечатлительным. За ранимость и хрупкость французская гувернантка, которую он очень любил, прозвала его «стеклянным мальчиком». Восемь незабываемых лет прожил он в Воткинске, в дружной, сердечной, заботливой семье. И, сколько он себя помнил, музыка всегда звучала вокруг него.

В исполнении артистов филармонии прозвучат вокальные и инструментальные произведения Чайковского, а также будут представлены танцевальные композиции учащихся школы хореографии. Любимые темы из балета «Щелкунчик» поселят в душах юных слушателей предпраздничное волнение, ожидание чего-то необыкновенного и невероятного…

Цена билета - 200 рублей.