2018-12-07T13:15:26+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают посмеяться

10 декабря пройдет юбилейная десятая игра КВН
Алексей СУХОВ
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10 декабря в 18. 30 в Областном дворце культуры и искусства состоится финал юбилейного X сезона региональной лиги КВН «Владимирская Русь».

В игре финала сыграют 4 команды КВН, успешно прошедшие игры предыдущих этапов: «Доктор Хаусс» (Могилев, Республика Беларусь), «Сборная города Воронежа», «Прямой эфир», (Серпухов, Московская область), «Селфи», г(Ковров).

Все финальные задания и конкурсы, так или иначе, связаны с зимней тематикой. Команды-финалисты представят 4 конкурса: приветствие, разминка, видеоконкурс и музыкальный номер.

Победитель сезона этого года, в качестве приза получит право представлять лигу на ежегодном Международном фестивале команд КВН в городе Сочи в январе 2019 года и приз в размере 100 тысяч рублей на оплату расходов, связанных с поездкой.

Финальную игру сезона проведет автор и актер команды КВН «Сборная Белорусского Государственного Университета», шоу-мен и мастер слова, Павел Якименко.

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