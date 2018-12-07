Во Владимире в сгоревшем доме нашли два трупа
Площадь пожара составила 100 квадратных метров
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:
В 15.31 6 декабря в МЧС поступило сообщение о пожаре многоквартирного жилого дома во Владимире, в микрорайоне Верхнее Сельцо. Очаг возгорания ликвидировали уже через 20 минут, но, к сожалению, спасти жителей одной квартиры не удалось. Мужчина 1975 года рождения и женщина 1957 года погибли. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Причина возгорания уточняется.
К ликвидации последствий пожара привлекались 8 единиц техники и 26 человек.