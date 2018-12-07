2018-12-07T12:59:21+03:00
Происшествия

Во Владимире в сгоревшем доме нашли два трупа

Площадь пожара составила 100 квадратных метров
Валерия Рудометова
Поделиться:
..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:

В 15.31 6 декабря в МЧС поступило сообщение о пожаре многоквартирного жилого дома во Владимире, в микрорайоне Верхнее Сельцо. Очаг возгорания ликвидировали уже через 20 минут, но, к сожалению, спасти жителей одной квартиры не удалось. Мужчина 1975 года рождения и женщина 1957 года погибли. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Причина возгорания уточняется.

К ликвидации последствий пожара привлекались 8 единиц техники и 26 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура закрыла сайт, продающий дипломы владимирских ВУЗов
Владимирским школьникам расскажут о судьбе Солженицына
Во Владимире покажут спектакль о детстве Чайковского
Владимирцев приглашают посмеяться
Владимирец разгромил две машины на парковке у дома и скрылся
Банк УРАЛСИБ повысил доходность краткосрочных вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Доход»
15-летнюю девочку из Покрова ищут восьмой день
Во Владимирской области назначили врио первого заместителя губернатора
В Собинке женщина отравилась угарным газом
В музее-заповеднике "Александровская слобода" покажут уникальные ткани 19-20 веков
Владимирцев приглашают на вечер грузинского танца
Местные жители Ковровского района восстановили мемориал участникам Великой Отечественной войны
Владимирские больницы оформили более 28 тысяч электронных больничных
Во Владимирской области запустили "горячую линию" по новой системе вывоза твердых бытовых отходов
Собинская кассирша воровала в своем же магазине
СледКом проверяет врачей, работавших со скончавшимся пенсионером
Главу администрации Мстеры привлекли к административной ответственности
В Меленках водитель может получить 2 года тюрьмы за вождение в нетрезвом виде
Владимирский биатлонист Алексей Слепов провалил старт сезона
Во Владимире выберут лучшие любительские короткометражки России
В Коврове полицейские закрыли наркопритон
В приемной областного Управления Роспотребнадзора заработает почта Деда Мороза
Каждый четвертый владимирец будет делать ремонт в новогодние праздники
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
В Лакинске пройдут чемпионат и первенство области по боксу
В Юрьевце пожарные вывели из горящей квартиры троих жильцов
Экс-губернатор Светлана Орлова будет проверять расходы на спорт, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования