Во Владимире в сгоревшем доме нашли два трупа

7 Дек. 12:59 2018-12-07T12:59:21+03:00

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В 15.31 6 декабря в МЧС поступило сообщение о пожаре многоквартирного жилого дома во Владимире, в микрорайоне Верхнее Сельцо. Очаг возгорания ликвидировали уже через 20 минут, но, к сожалению, спасти жителей одной квартиры не удалось. Мужчина 1975 года рождения и женщина 1957 года погибли. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Причина возгорания уточняется.

К ликвидации последствий пожара привлекались 8 единиц техники и 26 человек.