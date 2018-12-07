2018-12-07T12:43:41+03:00
Происшествия

Владимирец разгромил две машины на парковке у дома и скрылся

Он оставил улику на месте преступления
Артем Бердник
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Фото Петра ФедороваФото Петра Федорова
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Утром 7 декабря житель ул. Комиссарова Петр как обычно встал и собирался поехать на работу. Вышел из дома, дошел до парковки и обнаружил, что его машина, как и автомобиль, стоящий рядом, солидно помяты. Картина следующая: задний бампер «Десятки» Петра аккуратно лежит рядом с машиной, помят багажник, а рядом стоит «Солярис», в боковую дверь которого влетел, кажется, как минимум, лось.

Последствия аварии выглядят так, будто три машины столкнулись на магистрале, однако это произошло на придомовой парковке, где из за сугроба даже разогнаться трудно.

- Я сразу как увидел это, вызвал ГАИшников. Они приехали, составили протокол, сказали ждать. Но шансов найти виновника маловато.

Все-таки сотрудникам ГИБДД есть за что зацепиться. Сделать такое во дворе жилого дома и остаться незамеченным - довольно трудно. Один из соседей с балкона видел как кто-то устраивал этот краш-тест. По его словам, около часа ночи черный седан (предположительно «Шевроле Лачетти») покрутился на парковке, сдал назад и уехал в сторону бассейна на ул. Мира. Ко всему прочему, скрывшийся с места аварии водитель оставил там улику — боковое зеркало своей машины.

Фото Петра Федорова

Фото Петра Федорова

Если вы вдруг где-то увидели помятый черный седан без бокового зеркала, обязательно сообщите об этом Петру Федорову по телефону: +7 (906) 560-21-19.

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