2018-12-07T10:39:35+03:00
Политика

Во Владимирской области назначили врио первого заместителя губернатора

Им стала Марина Чекунова
Сергей МОРКОВКИН
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7 декабря указом губернатора Владимирской области на должность врио первого вице-губернатора назначена Марина Чекунова. К работе она приступила в тот же день. В администрации области новый заместитель губернатора будет отвечать за социальную политику.

Марина Чекунова родилась в 1963 году. В 1985 году окончила филологический факультет Университета Дружбы народов. Кандидат филологических наук. С 1985 по 1987 годы - аспирант.

В 2008-2011 годах - руководитель аппарата фракции "Единая Россия" в Госдуме. С 2011 по 2015 годы - руководитель администрации губернатора Московской области. Последнее место работы - помощник министра труда и социальной защиты РФ.

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