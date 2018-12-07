В Собинке женщина отравилась угарным газом

СЕГОДНЯ 10:02 2018-12-07T10:02:12+03:00

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В 02.25 7 декабря в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в г. Собинке, на ул. Мира. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Собинского гарнизона. В результате пожара сгорело 6 квадратных метров. По данным пресс-службы МЧС, пострадала женщина, которая отравилась угарным газом. Ее доставили в больницу.

К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники, 6 человек.