Владимирцев приглашают на вечер грузинского танца

6 Дек. 18:44 2018-12-06T18:44:45+03:00

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9 декабря в 17 часов в ГДК (ул. Горького, 54) ансамбль национального грузинского танца «Имеди» под руководством Тамаза Эджибадзе представит новую концертную программу.

Зрители смогут увидеть как традиционные хореографические постановки «Имеди» - абрагули, кинтаури, аджарский и осетинский танцы, так и новые номера.

«Имеди» - единственный ансамбль грузинского танца во Владимире, созданный в 2008 году бывшим солистом Кутаисского Государственного ансамбля народного танца Тамазом Эджибадзе.

Сегодня «Имеди» - это танцевальный коллектив, объединяющий людей разных национальностей, но самое главное, что все артисты – истинные хранители и ценители народных традиций.

Билеты на концерт можно приобрести в кассе «Городского Дворца культуры», телефон для справок: 33-55-87.