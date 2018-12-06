2018-12-06T18:41:15+03:00
Общество

Местные жители Ковровского района восстановили мемориал участникам Великой Отечественной войны

Официально открыть мемориал после реконструкции планируется весной, после завершения благоустройства территории вокруг него
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено пресс-службой областной администрациифото предоставлено пресс-службой областной администрации
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Жители села Санниково своими силами восстановили мемориал участникам Великой Отечественной войны.

Впервые обелиск павшим бойцам возвели в 1975 году, в 1995 году его обновили. С тех пор монумент сильно обветшал. В этом году 25-летний Мурад Хамизилаев и пять его товарищей своими силами восстановили памятник, выложили вокруг него брусчатку, возвели кованую ограду по периметру. Работа по реконструкции мемориала велась почти два месяца. На помощь пришло почти всё мужское население села и жители соседних деревень. В местном хозяйстве ребятам выделили трактор.

Была почти полностью перестроена центральная площадь Санниково. Планируется облагородить и озеленить территорию вокруг памятника, а весной высадить на клумбы хризантемы. В ближайших планах – сделать новое, светодиодное освещение вокруг обелиска.

На памятнике – около трехсот фамилий. На акцию «Бессмертный полк» 9 мая жители придут сюда всем селом.

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