2018-12-06T18:30:32+03:00
Общество

Владимирские больницы оформили более 28 тысяч электронных больничных

Лидер по выдаче электронных больничных – Ковровская городская больница №2
Алексей СУХОВ
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С начала года во Владимирской области выдано 28 090 электронных листков временной нетрудоспособности, а также больничных по беременности и родам.

Электронные больничные оформляются с согласия пациента в 67 учреждениях здравоохранения нашего региона. Впервые эти документы стали выдавать с 1 июля 2017 года.

Лидеры по выдаче электронных больничных – Ковровская городская больница №2, а также Юрьев-Польская и Меленковская центральные районные больницы. С начала года в этих медицинских организациях в общей сложности было оформлено свыше 9700 электронных листков нетрудоспособности.

Главное преимущество электронного больничного в том, что пациентам не нужно ходить по кабинетам за печатями или исправлять больничный в случае ошибки. Электронный документ невозможно потерять или испортить при оформлении, его нельзя подделать.

Традиционные бумажные больничные будут сохранены.

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