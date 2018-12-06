2018-12-06T16:22:50+03:00
Происшествия

Собинская кассирша воровала в своем же магазине

Женщина попалась лишь спустя 2 месяца
Артем Бердник
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В ноябре в полицию обратился директор одного из магазинов в Собинском районе с заявлением о краже товара на сумму более 15 тысяч рублей. Недостача обнаружилась во время ревизии.

Полицейские быстро нашли виновницу произошедшего. Ей оказалась 41-летняя кассирша магазина. В течение двух месяцев она крала товары, обнуляя кассу.

Женщине предъявлено обвинение за кражу. 15 тысяч пообещала вернуть.

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