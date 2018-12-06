2018-12-07T14:55:56+03:00
Происшествия

СледКом проверяет врачей, работавших со скончавшимся пенсионером

Мужчину с двухсторонней пневманией отправили лечиться домой и сдавать анализы урологу
Артем Бердник
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Вечером 2 марта ковровский пенсионер почувствовал себя плохо: начал задыхаться и ощущать сильную боль в области груди. Его супруга немедленно вызвала «скорую помощь». Врач «скорой» поставил диагноз «внебольничная пневмония», больного увезли в пульмонологическое отделение «ЦГБ города Коврова».Врач отделения осмотрел пациента, но не увидел серьезных причин, чтобы оставить того в больнице. Пенсионера отправили лечиться домой. На следующий день пожилой мужчина начал бесконечные походы к различным специалистам: к невропатологу, к терапевту и даже к урологу...

Утром 7 марта состояние здоровья мужчины значительно ухудшилось, он уже не мог самостоятельно встать. Супруга снова вызвала «скорую», ее мужа увезли в реанимацию, где, так и не придя в сознание, он скончался. Причина смерти - двухсторонняя пневмония с интоксикацией организама.

Оставшаяся вдовой пенсионерка обратилась в СледКом. Следователи уже возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Иными словами — бездействие медицинских сотрудников на всех этапах оказания помощи пациенту. Расследование уголовного дела продолжается.

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