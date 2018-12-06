2018-12-06T15:42:21+03:00
Происшествия

В Меленках водитель может получить 2 года тюрьмы за вождение в нетрезвом виде

Он повторно сел за руль пьяным
Валерия Рудометова
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Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, который повторно сел за руль в нетрезном виде.

Как сообщает пресс-служба УМВД, машину подозреваемого остановили госавтоинспекторы на одной из улиц Меленок в ноябре. Результаты медицинского освидетельствования показали, что мужчина был пьян.

Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Санкцией ст. 264. 1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

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