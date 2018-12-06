2018-12-06T15:32:25+03:00
Спорт

Владимирский биатлонист Алексей Слепов провалил старт сезона

В индивидуальной гонке он был лишь 84-ым
Сергей МОРКОВКИН
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6 декабря в словенской Поклюке прошла первая индивидуальная гонка. Владимирский спортсмен Алексей Слепов, вернувшийся в сборную на элитные соревнования Кубка мира, откровенно провалил первую гонку, промахнувшись на четырех огневых рубежах шесть раз.

Отметим, ни одному из российских спортсменов добраться до топ-10 не удалось. Лучшим среди отечественных спортсменов был коллега Алексея Слепова по сборной Санкт-Петербурга Дмитрий Малышко. Он был 12-ым. Выиграл гонку как обычно француз Мартен Фуркад.

Отметим, что в индивидуальной гонке за один промах автоматически прибавляет одну минуту ко времени спортсмена в итоговом протоколе.

Уже завтра в Поклюке пройдет мужской спринт, в котором Алексей Слепов сможет реабилитироваться за провал на старте. Однажды у владимирского спортсмена уже получилось быть четвертым на финише в Кубке мира.

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