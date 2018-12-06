В Коврове полицейские закрыли наркопритон

СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-06T14:19:41+03:00

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Ковровчанин превратил свою квартиру в одном из районов города в притон, где каждый день собирались горожане, желающие употребить запрещенные вещества. В жилище полицейские обнаружили шприцы, флаконы и посуду со следами наркотиков. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ - организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ. Теперь, если суд признает его виновным, ему грозит до четырех лет лишения свободы.