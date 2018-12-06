2018-12-06T14:19:41+03:00
Происшествия

В Коврове полицейские закрыли наркопритон

Его организовал сорокалетний местный житель
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ковровчанин превратил свою квартиру в одном из районов города в притон, где каждый день собирались горожане, желающие употребить запрещенные вещества. В жилище полицейские обнаружили шприцы, флаконы и посуду со следами наркотиков. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ - организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ. Теперь, если суд признает его виновным, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Суздале на парня напал грабитель с ножом
В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Владимирский Следком возбудил два уголовных дела против уклонистов от армии
По владимирским квартирам ходят мошенники, которые "проверяют" пожарную безопасность
Актер Евгений Миронов предложил помощь в восстановлении мемориальной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном
Одиноких пенсионеров и детей во Владимире угостят мандаринами
В преддверии нового года владимирцев приглашают сдать кровь
«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя
В Оргтруде откроется обновленный хоккейный корт
В Меленковском районе женщина украла технику у своей родственницы
Под Гусь-Хрустальным лоб в лоб столкнулись два авто - «Рено» всмятку
Попавшийся на продаже «паленого шмота» предприниматель хотел откупиться взяткой
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира