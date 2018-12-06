2018-12-06T13:49:00+03:00
Общество

В приемной областного Управления Роспотребнадзора заработает почта Деда Мороза

Посетителям предлагают опустить письмо в волшебный ящик
Алексей СУХОВ
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Приближаются Новый год и Рождество. Чтобы в новогоднюю ночь произошло чудо у детей, необходимо заранее об этом позаботиться родителям, бабушкам и дедушкам.

В рамках Всероссийской акции Управление Роспотребнадзора по Владимирской области представляет возможность жителям, обратившимся за консультацией в общественную приёмную Управления передать письма с заветными желаниями от детей или пока взрослые будут получать консультацию специалистов, дети смогут собственноручно написать письмо на Почту Деда Мороза. Все письма будут перенаправлены главному новогоднему волшебнику нашей страны в Великий Устюг (Вологодская область).

В общественной приёмной Управления приём граждан до 27 декабря будет вестись по адресу: Владимир, ул. Офицерская , дом 20 (2 этаж, кабинет №214).

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