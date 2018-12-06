2018-12-06T13:40:58+03:00
Общество

Каждый четвертый владимирец будет делать ремонт в новогодние праздники

Большинство жителей региона предпочитают спокойный отдых дома
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

До Нового года осталось меньше месяца. Чем собираются заниматься жители Владимира на новогодних каникулах, выясняла Служба исследований HeadHunter.

Планы у владимирцев, в основном, сводятся к проведению времени с родными и друзьями (49%) или же к спокойному отдыху дома (40%). При этом, планируют продолжать работать 21%, Каждый четвертый займется ремонтом, 22% хотят провести больше времени с детьми. В путешествие поедут только 12%.

Что же касается корпоративов, то владимирцы с удовольствием их посещают. Большинство работающих (42%) ближайший Новый год отметят на корпоративе в ресторане или кафе, 16% компании проведут праздник в офисе, а 12% просто посидят с сослуживцами на работе.

Главное, чтобы корпоратив прошел мирно, чтобы без работы не остаться. 9% вспомнили о разных случаях, приведших к увольнению: «В ресторане разбил унитаз, уронил фонарный столб, устроил драку с посетителем»; «Драка с коллегами, которая переросла в погром»; «Руководителю не понравилась шутка в свой адрес" и т.д.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Суздале на парня напал грабитель с ножом
В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Владимирский Следком возбудил два уголовных дела против уклонистов от армии
По владимирским квартирам ходят мошенники, которые "проверяют" пожарную безопасность
Актер Евгений Миронов предложил помощь в восстановлении мемориальной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном
Одиноких пенсионеров и детей во Владимире угостят мандаринами
В преддверии нового года владимирцев приглашают сдать кровь
«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя
В Оргтруде откроется обновленный хоккейный корт
В Меленковском районе женщина украла технику у своей родственницы
Под Гусь-Хрустальным лоб в лоб столкнулись два авто - «Рено» всмятку
Попавшийся на продаже «паленого шмота» предприниматель хотел откупиться взяткой
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира