Каждый четвертый владимирец будет делать ремонт в новогодние праздники

6 Дек. 13:40 2018-12-06T13:40:58+03:00

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До Нового года осталось меньше месяца. Чем собираются заниматься жители Владимира на новогодних каникулах, выясняла Служба исследований HeadHunter.

Планы у владимирцев, в основном, сводятся к проведению времени с родными и друзьями (49%) или же к спокойному отдыху дома (40%). При этом, планируют продолжать работать 21%, Каждый четвертый займется ремонтом, 22% хотят провести больше времени с детьми. В путешествие поедут только 12%.

Что же касается корпоративов, то владимирцы с удовольствием их посещают. Большинство работающих (42%) ближайший Новый год отметят на корпоративе в ресторане или кафе, 16% компании проведут праздник в офисе, а 12% просто посидят с сослуживцами на работе.

Главное, чтобы корпоратив прошел мирно, чтобы без работы не остаться. 9% вспомнили о разных случаях, приведших к увольнению: «В ресторане разбил унитаз, уронил фонарный столб, устроил драку с посетителем»; «Драка с коллегами, которая переросла в погром»; «Руководителю не понравилась шутка в свой адрес" и т.д.