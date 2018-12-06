2018-12-06T13:40:58+03:00
Общество

Каждый четвертый владимирец будет делать ремонт в новогодние праздники

Большинство жителей региона предпочитают спокойный отдых дома
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

До Нового года осталось меньше месяца. Чем собираются заниматься жители Владимира на новогодних каникулах, выясняла Служба исследований HeadHunter.

Планы у владимирцев, в основном, сводятся к проведению времени с родными и друзьями (49%) или же к спокойному отдыху дома (40%). При этом, планируют продолжать работать 21%, Каждый четвертый займется ремонтом, 22% хотят провести больше времени с детьми. В путешествие поедут только 12%.

Что же касается корпоративов, то владимирцы с удовольствием их посещают. Большинство работающих (42%) ближайший Новый год отметят на корпоративе в ресторане или кафе, 16% компании проведут праздник в офисе, а 12% просто посидят с сослуживцами на работе.

Главное, чтобы корпоратив прошел мирно, чтобы без работы не остаться. 9% вспомнили о разных случаях, приведших к увольнению: «В ресторане разбил унитаз, уронил фонарный столб, устроил драку с посетителем»; «Драка с коллегами, которая переросла в погром»; «Руководителю не понравилась шутка в свой адрес" и т.д.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Коврове полицейские закрыли наркопритон
В приемной областного Управления Роспотребнадзора заработает почта Деда Мороза
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
В Лакинске пройдут чемпионат и первенство области по боксу
В Юрьевце пожарные вывели из горящей квартиры троих жильцов
Экс-губернатор Светлана Орлова будет проверять расходы на спорт, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования
Владимир от снега чистят 66 машин и 68 рабочих
Владимирэнерго: за 11 месяцев 2018 года введено более 497 км линий электропередачи
Энергетики Владимирэнерго внедряют инновационные цифровые технологии для повышения надежности электросетевого комплекса Владимирской области
Во Владимирской таможне назначен новый руководитель
Сегодня Владимир завалит снегом
Мэр Владимира Ольга Деева уступила место секретаря городской отделения "Единой России" Николаю Питиримову
Долги за газ управляющих компаний, обслуживающих крышные котельные многоквартирных домов, достигли 10 млн рублей
При владимирском департаменте физической культуры создан общественный совет
В Коврове на улице умерла 13-летняя девочка
В Александрове произошла утечка едкого дистиллята
Владимирец взламывал замки в домах и выносил обогреватели
Во Владимир приедет поэтесса Нина Габриэлян
Большинство детей во Владимирской области гибнут из-за недосмотра родителей
Владимирцев приглашают на онлайн-встречу с писателем Евгением Водолазкиным
В муромском парке 50-летия Советской власти появятся площадки для всех уличных видов спорта
Раненный муромский охранник скончался в подмосковной больнице
Крестный ход во Владимире на час перекрыл движение в центре города
Сбежавший с автоматом муромский охранник ранен
Для жителей Энергетика добавили 29 автобус, который поедет на Горького и Мира
Чтобы больницы Владимирской области меньше платили за электричество, область потратила почти 8 миллионов рублей