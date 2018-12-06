Экс-губернатор Светлана Орлова будет проверять расходы на спорт, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования
На официальном сайте Счетной палаты РФ появилась информация о сфере деятельности бывшего главы региона Светланы Орловой, назначенной аудитором. По данным ведомства, он займется проверками расходов федерального бюджета на физкультуру и спорт и социальную политику. Кроме того, Светлана Орлова будет проверять расходы Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ.
Светлана Орлова родилась 23 октября 1954 года городе Облучье Еврейской АО. В 1978 году окончила Уссурийский государственный пединститут. В 1991 году получила второе высшее образование в Хабаровской высшей партийной школе. Кандидат экономических наук.
1978 – 1991 гг. − инструктор Советского райкома КПСС, заведующий отделом Фрунзенского райкома КПСС, заведующий сектором Приморского крайкома КПСС.
1991 – 1993 гг. − вице-президент, генеральный директор краевой женской коммерческой благотворительной организации «АННА».
1993 – 1996 гг. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам.
1996 – 2000 гг. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам.
2000 – 2001 гг. − вице-президент закрытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Кросна», г. Москва.
2001 – 2013 гг. − член Совета Федерации, первый заместитель председателя Комитета по бюджету, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
2013 – 2018 гг. − Губернатор Владимирской области.
23 ноября 2018 года по представлению Президента Российской Федерации назначена Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации.