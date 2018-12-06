Владимир от снега чистят 66 машин и 68 рабочих
6 декабря во Владимире повалил сильный снег. На уборку дорог "Центр управления городскими дорогами" направил 68 рабочих и 66 единиц специализированной техники, в том числе 24 коммунально-дорожные машины, 13 уборочных машин, оборудованных щетками, 8 самосвалов.
Пока уборка дорог и тротуаров ведется в штатном режиме. Однако уже сейчас мэрия призвала автовладельцев проявить сознательность и не парковать машины вдоль улиц, так как они зачастую становятся причинами пробок во время уборки снега. Припаркованные машины занимают крайний правый ряд проезжей части. Другую полосу занимают снегоуборочные машины. Итог - улица стоит.
Кстати, чиновники обещают оперативно реагировать на жалобы горожан по уборке снега. Телефоны "горячей линии" МКУ "ЦУГД": 47-90-94 - с 6.30 до 21.30, 8-960-721-49-49 (круглосуточно).