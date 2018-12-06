Во Владимирской таможне назначен новый руководитель

СЕГОДНЯ 12:26 2018-12-06T12:26:22+03:00

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3 декабря главой Владимирской таможни назначен Павел Павлов. Он исполнял обязанности главы ведомства с 21 июня 2018 года.

Павел Павлов родился 28 апреля 1969 года в Москве. Окончил МАИ и Российскую таможенную академию. Работает в таможне с 1994 года. До 2010 года работал в Московской области. С 2010 по 2013 годы был начальником Тверского таможенного поста. В 2013 году был и.о. начальника Тверской таможни.

С 2015 по 2018 годы был заместителем начальника службы организации таможенного контроля Центрального таможенного управления. С 2018 года во Владимирской области. Ветеран таможенной службы.

Ранее главной Владимирской таможни был Сергей Чуев. Он был и.о. руководителя ведомства с декабря 2017 года и сменил на этом посту работавшего с 2008 года Алексея Архипова, назначенного руководить Белгородской таможней.