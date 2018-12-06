Сегодня Владимир завалит снегом
Возможны обрывы на ЛЭП и коммунальные аварии
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ГУ МЧС по Владимирской области сообщает, что в течении всего дня 6 декабря в областном центре и регионе ожидается выпадение сильного снега. Ведомство предупреждает о возможных обрывах на линиях электропередач и обрушениях рекламных конструкций.
Спасатели просят граждан не оставлять машины под рекламными щитами и деревьями, на трассах быть осторожными. По возможности сократить поездки на личной машине и воздержаться от поездок на дальние расстояния.