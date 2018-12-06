Мэр Владимира Ольга Деева уступила место секретаря городской отделения "Единой России" Николаю Питиримову

6 Дек. 11:41 2018-12-06T11:41:31+03:00

Большинство делегатов проголосовали за его кандидатуру

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5 декабря прошла конференция владимирского городского отделения партии "Единая Россия", на котором был избран ее новый секретарь. Место мэра города Владимира Ольги Деевой занял депутат владимирского горсовета Николай Питиримов.

Кроме Питиримова на должность секретаря городского отделения претендовала Екатерина Калачева. За нее проголосовали 24 человека. За Николая Питиримова свои голоса отдали 103 делегата.

Ольга Деева, сложив с себя полномочия главы городского отделения партии "Единая Россия", останется членом областного политического совета партии.