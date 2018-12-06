Долги за газ управляющих компаний, обслуживающих крышные котельные многоквартирных домов, достигли 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:20 2018-12-06T11:20:33+03:00

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ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» заключило 42 договора поставки газа с управляющими компаниями в городах Владимир, Ковров, Муром и Александров. Голубое топливо необходимо для отопления и подогрева воды с использованием автономных котельных, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах. Управляющие компании собирают с жильцов деньги за услугу отопления и подогрев горячей воды, однако расплачиваться с поставщиком топлива не спешат. По состоянию на 26 ноября общая дебиторская задолженность данных организаций достигла 10,5 млн рублей.

Наибольшую просроченную дебиторскую задолженность (ПДЗ) накопили следующие потребители:

- ООО «УК Квартал» - 1 177,8 тыс. руб.;

- ООО «Квартал» - 925,5 тыс. руб.;

- ООО УК «Порядок» - 475,5 тыс. руб.;

- ООО «Содружество» - 487,0 тыс. руб.;

- ООО «Домжилсервис» - 351,1 тыс. руб.

За 11 месяцев 2018 года наибольший рост допустили:

- ООО «УК Квартал» (г. Муром) - 1 177,8 тыс. руб.;

- ООО УК «Порядок» - 475,5 тыс. руб.;

- ООО «Домжилсервис» - 351,1 тыс. руб.

- ООО «Содружество» - 315,3 тыс. руб.

что составляет 2,3 млн рублей.

В этой связи жильцам домов, которые обслуживаются перечисленными организациями, лучше уже сейчас встретиться с руководством своих управляющих компаний и поднять на общих собраниях вопросы о задолженности перед поставщиком газа.

Непростая ситуация с расчетами управляющих компаний за поставленное топливо вынудила газоснабжающую организацию обратиться в суд, в прокуратуру и в правоохранительные органы. К решению проблемы также подключились власти областного центра, поскольку основная часть компаний-должников находится во Владимире. Данная ситуация недавно обсуждалась на совещании в управлении ЖКХ администрации города, куда были приглашены в том числе представители управляющих компаний. Готовится обращение в государственную жилищную инспекцию, которая вправе сначала оштрафовать управляющие компании-должники за нарушение лицензионных требований, а затем и вовсе лишить их лицензии.

ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» выражает надежду, что руководство управляющих компаний примет незамедлительные меры, чтобы погасить накопленные долги, не дожидаясь применения со стороны газоснабжающей организации ограничительных мер. В интересах собственников поторопить управляющие компании рассчитаться за газ, чтобы не допустить прекращения поставок газа на крышные котельные.