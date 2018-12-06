При владимирском департаменте физической культуры создан общественный совет
При департаменте физической культуры и спорта администрации Владимирской области создан общественный совет. Он будет собираться не менее раза в полгода и контролировать работу департамента. В состав вошли 10 человек:
- директор Института физической культуры и спорта Владимирского государственного университета Андрей Гадалов,
- президент региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования Владимирской области» Владимир Горин,
- председатель Совета ветеранов спорт Владимирской области, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Федор Зезюлин,
- президент общественной организации «Федерация тяжелой атлетики Владимирской области», чемпион Олимпийских игр Павел Кузнецов,
- член Общественной палаты Владимирской области, Заслуженный мастер спорта России Николай Куксенков,
- директор МБУДО города Коврова «Детско-юношеская спортивная школа плавания» Валерий Лашин,
- вице-президент Владимирской областной общественной организации «Федерация рукопашного боя», заслуженный тренер России Алексей Овчинников,
- ветеран спорта, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Александр Степанов,
- председатель правления АНО «Мотобольный клуб «Ковровец», 13-кратный чемпион Европы по мотоболу Александр Царев,
- вице-президент региональной общественной организации «Федерация бокса Владимирской области» Михаил Шашков.
Первое заседание совета, на котором председателем вновь созданного органа был выбран Владимир Горин, состоялось в среду, 5 декабря 2018 года.