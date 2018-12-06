2018-12-06T11:06:49+03:00
Общество

При владимирском департаменте физической культуры создан общественный совет

В него вошли Николай Куксенков и Павел Кузнецов
Артём Черепанов
Поделиться:
..Фото: Администрация Владимирской области
Изменить размер текста:

При департаменте физической культуры и спорта администрации Владимирской области создан общественный совет. Он будет собираться не менее раза в полгода и контролировать работу департамента. В состав вошли 10 человек:

- директор Института физической культуры и спорта Владимирского государственного университета Андрей Гадалов,

- президент региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования Владимирской области» Владимир Горин,

- председатель Совета ветеранов спорт Владимирской области, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Федор Зезюлин,

- президент общественной организации «Федерация тяжелой атлетики Владимирской области», чемпион Олимпийских игр Павел Кузнецов,

- член Общественной палаты Владимирской области, Заслуженный мастер спорта России Николай Куксенков,

- директор МБУДО города Коврова «Детско-юношеская спортивная школа плавания» Валерий Лашин,

- вице-президент Владимирской областной общественной организации «Федерация рукопашного боя», заслуженный тренер России Алексей Овчинников,

- ветеран спорта, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Александр Степанов,

- председатель правления АНО «Мотобольный клуб «Ковровец», 13-кратный чемпион Европы по мотоболу Александр Царев,

- вице-президент региональной общественной организации «Федерация бокса Владимирской области» Михаил Шашков.

Первое заседание совета, на котором председателем вновь созданного органа был выбран Владимир Горин, состоялось в среду, 5 декабря 2018 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Суздале на парня напал грабитель с ножом
В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Владимирский Следком возбудил два уголовных дела против уклонистов от армии
По владимирским квартирам ходят мошенники, которые "проверяют" пожарную безопасность
Актер Евгений Миронов предложил помощь в восстановлении мемориальной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном
Одиноких пенсионеров и детей во Владимире угостят мандаринами
В преддверии нового года владимирцев приглашают сдать кровь
«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя
В Оргтруде откроется обновленный хоккейный корт
В Меленковском районе женщина украла технику у своей родственницы
Под Гусь-Хрустальным лоб в лоб столкнулись два авто - «Рено» всмятку
Попавшийся на продаже «паленого шмота» предприниматель хотел откупиться взяткой
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира