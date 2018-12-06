В Коврове на улице умерла 13-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:35 2018-12-06T10:35:27+03:00

Она гуляла с подругами и тут случился приступ

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В минувшие выходные в Коврове 13-летняя девочка умерла на улице. 2 декабря она гуляла с подругами, когда ей стало плохо.

Первый присту произошел около 15.00. Подруги успели подхватить девочку под руки и привести в чувство. После этого компания решила идти к дому. И по дороге домой случился второй приступ. На этот раз девочка умерла.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Владимирской области, которые сейчас проводят доследственную проверку по факту смерти подростка, паталогоанатомическое вскрытие не позволило установить причину смерти. Поэтому эксперты будут проводить гистологическое исследование. Скорее всего, повлияло состояние здоровья и переходный возраст. Именно в этот момент подростки крайне уязвимы.

Будут проверять и семью. Впрочем, там, скорее всего, все было нормально. Девочку воспитывала мама. Семья никогда не попадала на учет органов сциальной защиты и опеки.