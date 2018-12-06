В Александрове произошла утечка едкого дистиллята
Цистерну с ним отбуксировали на запасной путь
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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6 декабря около 7.35 на станции Александров-1 из цистерны товарного поезда произошла утечка дистиллята среднего 3-его класса опасности. До ближайшего жилого дома - полтора километра.
Аварийную цистерну, из которой подкапывал дистиллят, через час отбуксировали на бесконтактный путь. Бригада из четырех человек за полчаса отремонтировала сливную горловину цистерны.