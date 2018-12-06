Владимирец взламывал замки в домах и выносил обогреватели

6 Дек. 09:54 2018-12-06T09:54:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении нескольких краж.

Как сообщает пресс-служба УМВД, с мая по октябрь текущего года подозреваемый разбивал оконные стекла, взламывал замки и выносил обогреватели, газонокосилки, металл, а также продукты.

Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Подозреваемый признался, что сдавал похищенное в места скупки.

Полицейские выявили причастность мужчины к девяти эпизодам преступной деятельности. Расследование продолжается. Мужчина заключен под стражу.