2018-12-06T09:40:04+03:00
Звезды

Во Владимир приедет поэтесса Нина Габриэлян

Она выступит 7 декабря в ОДРИ
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

7 декабря в областном доме работников искусств (улица Гоголя, 2) состоится творческий вечер поэтессы, художника, переводчика Нины Габриэлян.

Нина Габриэлян — член Союза писателей СССР, Союза писателей Москвы и Международного Художественного Фонда. С 24 лет публикует стихи и прозу в журналах "Новый мир", "Дружба народов", в "Литературной газете", альманахе "Поэзия". Является автором нескольких сборников стихов и сборника повестей и рассказов. Её стихи переводились на армянский, английский, французский, малайский, болгарский, сербский и греческий языки, проза — на английский, французский, шведский, итальянский и арабский языки.

Любовь к живописи у Нины Габриэлян поначалу проявилась в литературном творчестве — в цветовой насыщенности стихов и прозы. Сегодня живопись занимает значительное место в ее творческой жизни. В основном Габриэлян работает в технике масла и пастели. Картины художницы хранятся в Музее наивного искусства (Москва), в частных коллекциях.

Начало вечера в 18.00, вход свободный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Суздале на парня напал грабитель с ножом
В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Владимирский Следком возбудил два уголовных дела против уклонистов от армии
По владимирским квартирам ходят мошенники, которые "проверяют" пожарную безопасность
Актер Евгений Миронов предложил помощь в восстановлении мемориальной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном
Одиноких пенсионеров и детей во Владимире угостят мандаринами
В преддверии нового года владимирцев приглашают сдать кровь
«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя
В Оргтруде откроется обновленный хоккейный корт
В Меленковском районе женщина украла технику у своей родственницы
Под Гусь-Хрустальным лоб в лоб столкнулись два авто - «Рено» всмятку
Попавшийся на продаже «паленого шмота» предприниматель хотел откупиться взяткой
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира