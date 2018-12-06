Во Владимир приедет поэтесса Нина Габриэлян

СЕГОДНЯ 09:40 2018-12-06T09:40:04+03:00

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7 декабря в областном доме работников искусств (улица Гоголя, 2) состоится творческий вечер поэтессы, художника, переводчика Нины Габриэлян.

Нина Габриэлян — член Союза писателей СССР, Союза писателей Москвы и Международного Художественного Фонда. С 24 лет публикует стихи и прозу в журналах "Новый мир", "Дружба народов", в "Литературной газете", альманахе "Поэзия". Является автором нескольких сборников стихов и сборника повестей и рассказов. Её стихи переводились на армянский, английский, французский, малайский, болгарский, сербский и греческий языки, проза — на английский, французский, шведский, итальянский и арабский языки.

Любовь к живописи у Нины Габриэлян поначалу проявилась в литературном творчестве — в цветовой насыщенности стихов и прозы. Сегодня живопись занимает значительное место в ее творческой жизни. В основном Габриэлян работает в технике масла и пастели. Картины художницы хранятся в Музее наивного искусства (Москва), в частных коллекциях.

Начало вечера в 18.00, вход свободный.