2018-12-06T09:40:04+03:00
Звезды

Во Владимир приедет поэтесса Нина Габриэлян

Она выступит 7 декабря в ОДРИ
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

7 декабря в областном доме работников искусств (улица Гоголя, 2) состоится творческий вечер поэтессы, художника, переводчика Нины Габриэлян.

Нина Габриэлян — член Союза писателей СССР, Союза писателей Москвы и Международного Художественного Фонда. С 24 лет публикует стихи и прозу в журналах "Новый мир", "Дружба народов", в "Литературной газете", альманахе "Поэзия". Является автором нескольких сборников стихов и сборника повестей и рассказов. Её стихи переводились на армянский, английский, французский, малайский, болгарский, сербский и греческий языки, проза — на английский, французский, шведский, итальянский и арабский языки.

Любовь к живописи у Нины Габриэлян поначалу проявилась в литературном творчестве — в цветовой насыщенности стихов и прозы. Сегодня живопись занимает значительное место в ее творческой жизни. В основном Габриэлян работает в технике масла и пастели. Картины художницы хранятся в Музее наивного искусства (Москва), в частных коллекциях.

Начало вечера в 18.00, вход свободный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимире выберут лучшие любительские короткометражки России
В Коврове полицейские закрыли наркопритон
В приемной областного Управления Роспотребнадзора заработает почта Деда Мороза
Каждый четвертый владимирец будет делать ремонт в новогодние праздники
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
В Лакинске пройдут чемпионат и первенство области по боксу
В Юрьевце пожарные вывели из горящей квартиры троих жильцов
Экс-губернатор Светлана Орлова будет проверять расходы на спорт, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования
Владимир от снега чистят 66 машин и 68 рабочих
Владимирэнерго: за 11 месяцев 2018 года введено более 497 км линий электропередачи
Энергетики Владимирэнерго внедряют инновационные цифровые технологии для повышения надежности электросетевого комплекса Владимирской области
Во Владимирской таможне назначен новый руководитель
Сегодня Владимир завалит снегом
Мэр Владимира Ольга Деева уступила место секретаря городской отделения "Единой России" Николаю Питиримову
Долги за газ управляющих компаний, обслуживающих крышные котельные многоквартирных домов, достигли 10 млн рублей
При владимирском департаменте физической культуры создан общественный совет
В Коврове на улице умерла 13-летняя девочка
В Александрове произошла утечка едкого дистиллята
Владимирец взламывал замки в домах и выносил обогреватели
Большинство детей во Владимирской области гибнут из-за недосмотра родителей
Владимирцев приглашают на онлайн-встречу с писателем Евгением Водолазкиным
В муромском парке 50-летия Советской власти появятся площадки для всех уличных видов спорта
Раненный муромский охранник скончался в подмосковной больнице
Крестный ход во Владимире на час перекрыл движение в центре города
Сбежавший с автоматом муромский охранник ранен
Для жителей Энергетика добавили 29 автобус, который поедет на Горького и Мира
Чтобы больницы Владимирской области меньше платили за электричество, область потратила почти 8 миллионов рублей