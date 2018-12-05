2018-12-05T21:02:36+03:00
Общество

Большинство детей во Владимирской области гибнут из-за недосмотра родителей

За неполный 2018 год на различных происшествиях погибло 48 детей
Алексей СУХОВ
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Уполномоченный по правам ребёнка по Владимирской области Геннадий Прохорычев сообщил, что на различных происшествиях за истекший период 2018 года в регионе погибли 48 детей (за весь 2017 год погибли 34 ребёнка).

9 детей погибли на пожарах, 7 детей – в ДТП, 4 ребёнка совершили суицид, 1 ребёнок утонул (еще пятерых удалось спасти). Большинство несчастных случаев с детьми произошло по причине недосмотра родителей.

По инициативе областного управления МЧС и уполномоченного по правам ребёнка наступающий 2019 год предлагается провести под эгидой Года безопасности ребёнка. С такой инициативой должностные лица обратились в администрацию Владимирской области.

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