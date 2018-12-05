Владимирцев приглашают на онлайн-встречу с писателем Евгением Водолазкиным
7 декабря Центральная городская библиотека (Суздальский пр-т, д. 2) вновь станет площадкой для онлайн-встречи с известным писателем.
В этот раз участники телемоста смогут лично побеседовать с Евгением Водолазкиным, российским писателем, литературоведом, колумнистом. Творчество Евгения Водолазкина вызывает повышенный интерес не только у читателей, но и у собратьев по перу. Его произведения переведены на многие иностранные языки. Он лауреат многих литературных премий, среди которых «Большая книга» и «Ясная поляна».
В новом романе «Брисбен» Водолазкин продолжает истории героев («Лавр», «Авиатор»), судьба которых – как в античной трагедии — вдруг и сразу меняется.
Узнать подробности владимирцы смогут, прийдя на встречу с писателем. Начало - в 14.30. Вход - свободный.