2018-12-05T20:52:07+03:00
Общество

Владимирцев приглашают на онлайн-встречу с писателем Евгением Водолазкиным

Она пройдет в Центральной городской библиотеке
Алексей СУХОВ
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7 декабря Центральная городская библиотека (Суздальский пр-т, д. 2) вновь станет площадкой для онлайн-встречи с известным писателем.

В этот раз участники телемоста смогут лично побеседовать с Евгением Водолазкиным, российским писателем, литературоведом, колумнистом. Творчество Евгения Водолазкина вызывает повышенный интерес не только у читателей, но и у собратьев по перу. Его произведения переведены на многие иностранные языки. Он лауреат многих литературных премий, среди которых «Большая книга» и «Ясная поляна».

В новом романе «Брисбен» Водолазкин продолжает истории героев («Лавр», «Авиатор»), судьба которых – как в античной трагедии — вдруг и сразу меняется.

Узнать подробности владимирцы смогут, прийдя на встречу с писателем. Начало - в 14.30. Вход - свободный.

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