2018-12-05T20:52:07+03:00
Общество

Владимирцев приглашают на онлайн-встречу с писателем Евгением Водолазкиным

Она пройдет в Центральной городской библиотеке
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

7 декабря Центральная городская библиотека (Суздальский пр-т, д. 2) вновь станет площадкой для онлайн-встречи с известным писателем.

В этот раз участники телемоста смогут лично побеседовать с Евгением Водолазкиным, российским писателем, литературоведом, колумнистом. Творчество Евгения Водолазкина вызывает повышенный интерес не только у читателей, но и у собратьев по перу. Его произведения переведены на многие иностранные языки. Он лауреат многих литературных премий, среди которых «Большая книга» и «Ясная поляна».

В новом романе «Брисбен» Водолазкин продолжает истории героев («Лавр», «Авиатор»), судьба которых – как в античной трагедии — вдруг и сразу меняется.

Узнать подробности владимирцы смогут, прийдя на встречу с писателем. Начало - в 14.30. Вход - свободный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Большинство детей во Владимирской области гибнут из-за недосмотра родителей
В муромском парке 50-летия Советской власти появятся площадки для всех уличных видов спорта
Раненный муромский охранник скончался в подмосковной больнице
Крестный ход во Владимире на час перекрыл движение в центре города
Сбежавший с автоматом муромский охранник ранен
Для жителей Энергетика добавили 29 автобус, который поедет на Горького и Мира
Чтобы больницы Владимирской области меньше платили за электричество, область потратила почти 8 миллионов рублей
В Коврове загорелся мусорный контейнер
В Гороховце предприниматель попался на попытке дать взятку
Во Владимир в выходные опять придут морозы
Банк УРАЛСИБ в числе первых российских банков присоединился к новому сервису SWIFT GPI - Global Payments Innovation
Ковровчанин, установивший в офисном туалете видеокамеру, отправится под суд
Кольчугинцы попались на кражах аккумуляторов и видеорегистраторов
Владимирцы паникуют в соцсетях: якобы «школы оцеплены полицией»
Владимирец выложил в интернет интимные фото знакомой
Выступление театра танца "Гжель" во Владимире перенесли на январь
Сбежавший из Мурома в Подмосковье охранник был судим за кражу
Двухлетнюю девочку, умершую от менингита во Владимире, не успели вовремя доставить в реанимацию
Владимирцев приглашают на первый зимний концерт Центра классической музыки
В муромском кафе задержали серийного вора
В Гусь-Хрустальном районе открылся историко-краеведческий музей
В Камешкове загорелся супермаркет "Дикси"
Во Владимире заработала Почта Деда Мороза
В Сызрани задержали грабителя, который сбил и обворовал пенсионерку из Владимира
Из Мурома в Москву сбежал вооруженный автоматом ВОХРовец
На Пекинке на четверть снизилось число ДТП с пешеходами
Представителем Владимирской области в Москве станет Вячеслав Климанов