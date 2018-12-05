В муромском парке 50-летия Советской власти появятся площадки для всех уличных видов спорта

СЕГОДНЯ 20:46 2018-12-05T20:46:05+03:00

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Очередным этапом большого проекта по реконструкции парка 50-летия Советской власти в Муроме стала установка нового освещения, урн и скамеек.

На всём протяжении пешеходной аллеи смонтировано 50 скамеек и 62 фонаря, они выполнены в классическом дизайне, соответствующем духу старого парка. На самой аллее, берущей начало от улицы Московской и заканчивающейся на бульваре Тихомирова, уложено более 4 тысяч квадратных метров брусчатки. Это две трети от замощённой территории во всём Муроме.

-Территория между бульваром Тихомирова и Владимирским шоссе будет отдана под большое спортивное ядро. Там мы построим площадки буквально для всех уличных видов спорта. Совсем недавно закончили строительство футбольного поля. Здесь же будет оборудована площадка для воркаута, – отметил глава округа Евгений Рычков.

На бульваре Тихомирова установлен тренажёрный зал под открытым небом.. В перспективе в парке планируется обустроить дополнительное мини-футбольное поле, пруд и лесную зону для прогулок.