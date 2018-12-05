Крестный ход во Владимире на час перекрыл движение в центре города

5 Дек. 19:09 2018-12-05T19:18:16+03:00

Транспорт не мог проехать от площади Фрунзе до улицы Гагарина

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Крестный ход, который организовала Владимирская епархия накануне Дня памяти святого благоверного князя Александра Невского, состоялся сегодня, 5 декабря. С 15.00 до 16.00 из-за этого ограничили движение всех видов транспорта по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе.

Крестный ход, который возглавлял Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, прошел от Свято-Успенского собора до Богородице-Рождественского монастыря. Вместе с верующими к крестному ходу присоединились сотрудники регионального УМВД, которым покровительствует святой Александр Невский.