Сбежавший с автоматом муромский охранник ранен

5 Дек. 18:34 2018-12-05T18:34:30+03:00

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5 декабря вечером сбежавший с автоматом муромский охранник Юрий Петров дважды выстрелил в себя в своей машине ВАЗ-2108. 61-летний мужчина ранен, ему оказывают медицинскую помощь.

Напомним, Юрий Петров сбежал с поста под Муромом 4 декабря около 17.30. Взял АКМ с двумя магазинами патронов, он выехал в сторону Московской области. В телефонном разговоре с журналистом "КП-Владимир" Юрий Петров рассказал, что проигрался в казино.