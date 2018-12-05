2018-12-05T18:00:56+03:00
Общество

Для жителей Энергетика добавили 29 автобус, который поедет на Горького и Мира

Новый маршрут откроется в понедельник
Валерия Рудометова
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..Фото: Администрация города Владимира
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Новый социальный маршрут № 29С откроется в ближайший понедельник, 10 декабря. Жители микрорайона Энергетик просили администрацию города обеспечить возможность без пересадок добираться до улиц Мира и Горького, где расположены учебные заведения, больницы и поликлиники. График движения автобусов № 29-С будет утвержден в соответствии с условиями временного муниципального контракта, который готовится к подписанию с компанией «АДМ».

Опрос горожан, который ранее проводился на официальном сайте администрации города Владимира, показал, что измененный маршрут № 21-С, следовавший из Энергетика в Доброе через улицу Тракторную и Рокадную дорогу, востребован жителями, которые работают в промышленном районе. Поэтому было принято решение не менять обновленную схему маршрута № 21-С, а добавить для жителей Энергетика новый маршрут по улицам Мира и Горького, как они и просили.

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